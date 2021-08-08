Sürdürülebilir Büyüme Rpa Teknolojisine mi Bağlı? Rpa Teknolojisinin Şirket Verimliliğinde Etkisi!

UiPaht Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana, RPA teknolojisinin şirket verimliliğine etkisini anlattı.

UiPaht Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana, RPA teknolojisinin şirket verimliliğine etkisini anlattı.

Tüm firmaların rekabete karşı avantajlı olmayı hedeflediğini yanı sıra kurallara uygunluk göstermek istediklerini belirtti. RPA teknolojisinin insana oranla işleri on kat daha hızlı gerçekleştirdiğini, 24 saat çalışarak kurumlarda verimlilik sağladığını söyledi.

İstatistiklere göre RPA teknolojisini kullanan firmaların %52 ile %60 arasında verimlilik sağladığını, firmalardaki çalışan memnuniyetinin de %50 artış gösterdiğini ifade eden Şatana, "Mutlu ortamın olması, başarılı şirketlerin hedeflerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşması demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Wise.tv