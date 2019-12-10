SÜRDER projesinin kapanış toplantısı yapıldı

10.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:31

Samsun'un Bafra ilçesinde doğal ürünlerinin satıldığı Sürmeli Organik Köy Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı.



Bafra Öğretmenevinde yapılan toplantıda Sürmeli Mahallesi kadınlarının yetiştirildiği ürünlerin satıldığı organik pazar ile ilgili yapılan sunumun ardından konuşan Sürmeli Mahallesi Derneği (SÜRDER) Başkanı Aşire Yılmaz, "Kırsal alanda yaşayan kadınlar olmak üzere tarımsal üretim yapan üreticilerimizin ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi için çevre halkı, kadın hakları ve kırsal kalkınma konularında çalışmalar yürütmekteyiz. Aldığımız desteklerle kırsal alanda eğitimler verilmesi, çevre bilincinin oluşmasına yönelik etkinlikler ve faaliyetler yürütmekteyiz. Böylece başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesiminin doğayı tanıması, doğa sevgisi edinmesi, kırsal alandaki üreticilerin desteklenmesi için çalışmalar yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.



SÜRDER Kurucu Başkanı Süleyman Özata, "Sürmeli Mahallesi'nde yaşayan kadınların önderliğinde yürütülen çalışmalarla özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların toplumsal hayata aktif şekilde dahil olarak ekonomik gelir elde etmesi amacıyla faaliyetler yürütülmektedir "dedi.



Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, "Kadını modern üretimin gerektirdiği örgüt modeliyle birleştirip herkesin arzu ettiği bir üretimi elde etmeye çalışıyoruz. Bu da bize gelir olarak dönüyor, sosyal gelişmişlik olarak dönüyor. Demek ki isteyince oluyor. Muhakkak suretle bu derneğimizin kooperatifleşmesi lazım. Çünkü kooperatif olduğumuz zaman bir tüzel kişilik olarak artık müracaatlarımızı yapabiliyoruz. Karşınızdakiler bizi daha çok ciddiye alıyorlar, bizi bir muhatap olarak görmek istiyorlar. Ayrıca kırsal kalkınma gibi, OKA gibi kırsal kalkınma amaçlı teşkilatlarda projelerinden bizi yararlandırma konusunda daha istekli oluyorlar. Bu açıdan en azından Bafra'da kuzeyin Çukurovası'nda yılda iki defa ürün aldığımız bu mümbit arazide en azından iki tane kadın kooperatifi yer alması lazım. Bunun için ölçülük yapsın ilk olarak Sürmeliler Derneği oluştursun. Kooperatifleşme konusunda gayretli olmaya davet ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA