"Şurayı da biz yakalım" şakası başlarını ağrıttı

20.08.2019 21:24

Muğla'nın Milas ilçesinde 30 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını çıktığında "Şurayı da biz yakalım" diyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akgedik Barajı mevkisinde yangının başladığı 18 Ağustos'ta telefonla yangın ihbarında bulunan Ç.D'nin, yanında bulunan H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" dediğini belirleyen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarını inceleyen ekipler, Ç.D, H.R.Ç. ve M.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Milas Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" diyerek arkadaşlarına şaka yaptığını öne sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Milas'ta iki gün önce çıkan yangın bugün söndürülmüş, 30 hektarlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA