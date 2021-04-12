Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Başakşehir'de süratli giden sürücü, virajı alamayınca çarptığı fabrikanın duvarı parçalayarak içeriye girdi.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

İstanbul Başakşehir'de süratli giden sürücü, virajı alamayınca çarptığı fabrikanın duvarı parçalayarak içeriye girdi. Çarpmanın etkisiyle iki kişi araçtan fırlarken, 1 kişi ise adeta preslenen otomobilde sıkıştı. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı inanılmaz kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgeye göre kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy - Başakşehir yolunun Şamlar mevkiinde meydana geldi. 34 AS 8981 plakalı aracın sürücüsü Murat Ş., yanında bulunan kardeşi Mertcan Ş. ve arkadaşları Mehmet Akif T. ile birlikte Arnavutköy istikametinden hızlı bir şekilde Başakşehir istikametine doğru seyir halindeydi. İddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulan ve daha sonra ehliyetini geri alan sürücü Murat Ş., aşırı hız kız yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Süratli gittiği için keskin virajı da göremeyen sürücü, köşe başında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı parçalayan sürücü, fabrikanın bahçesine daldı. Feci kazada Murat ve Mertcan Ş. kardeşler araçtan dışarıya fırladı ancak arkadaşları Mehmet Akif T. kağıt gibi olan otomobilin arka kısmında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kazada ağır yaralı Mehmet Akif T. ve Murat Ş. ile Mertcan Ş., Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Tamer Levent Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Necip Uysal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:50:47. #1.16#
title