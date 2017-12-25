Suratının Ortasındaki Tümör Basketbol Topu Büyüklüğünde, Acilen Ameliyat Olması Gerekiyor
Kübalı talihsiz çocuk, suratının tam ortasındaki 6 kilo ağırlığa sahip tümör yüzünden boğulma tehlikesi yaşıyor. Çocuğu görenler, tümörün büyüklüğü yüzünden şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
14 yaşındaki Kübalı çocuk, suratının tam ortasındaki basketbol topu büyüklüğündeki tümör sebebiyle zamanla yarışıyor. Günden güne büyüyen tümör alınamazsa, Emanuel Zayas isimli çocuk hayatını kaybedecek. ABD'nin Florida şehrinde ameliyat olmayı bekeleyen çocuğun suratındaki timör yaklaşık 6 kilo ağırlığında.
SİVİLCE OLARAK BAŞLAMIŞ
Çocuğun tümörü zararsız bir tür olsa da büyüklüğü sebebiyle onu ölümle tehdit eder hale gelmiş durumda.
Mamut tümörü adı verilen tümör ergenlik çağına geldiğinde burnunun ucunda bir sivilce olarak başlamış ancak zaman içerisinde o kadar büyümüş ki nefes almasını ve yemek yemesini imkansız kılacak hale gelmiş. Emanuel'in boynu ağırlık yüzünden kırılmak riski taşırken tümör yüzünden boğulma ihtimali de var.
AMELİYAT 8-10 SAAT SÜRECEK
Talihsiz çocuk, 12 Ocak'ta Jackson Memorial Hastanesinde ameliyat masasına yatacak. Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi, oral ve maksillofasiyel cerrahi şefi Dr. Robert Marx, Emanuel'in poliostotik fibröz displazi adı verilen nadir bir bozuklukla doğduğını söyledi. Bu durum Emanuel'in vücudunun kemik yerine skar dokusu geliştirmesine sebep ve kolları, bacakları ve kafatasında kırıklar ve şekil bozuklukları oluşmasına neden oluyor.
Yapılcak operasyonun 8-10 saat arasında sürmesi beklenirken, ameliyata 4 cerrah katılacak. Ameliyat sonrası çocuğun çenesini yeniden yapılandırmak ve dişlerini değiştirmek için en az 2 ameliyata daha ihtiyacı olacak. Tümör kanser olmadığı için yayılma ihtimali bulunmamasına rağmen ağırlığı sebebiyle bir an önce çıkarılması gerekiyor.
MASRAFLAR İÇİN PARA TOPLANIYOR
Jackson Health Foundation'ın Uluslararası Çocuk Fonu programı, bağışlarla Emanuel'in ameliyat masraflarını karşılamayı umuyor
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şifasımı kalmış lan tırrolar, çocuğun haline bakın hala allah şifa vermiş diyorsunuz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya ŞAFİCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ALLAHIM ACİL ŞİFALAR VER AİLESİNEDE SABIRLAR VER ALLAHIMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mevlam şifa verir inş.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH CC ACİL ŞİFARALAR VERSİN AMİNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir de karılar erkek beğenmiyor böyle yüzü olsun daha mı iyi hiç olmazsa en azından eli ayağı düzgün insanları beğenmiyorlar bu karılar hepöyleCevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
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Ya şafi sen sifani bu cocuktan ve hicbirimizden esirgeme. Amin.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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allah yardımcısı olsunCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ŞÜKÜRLER OLSUN HER HALİMİZE. . . BİZDEKİNE DERT DİYORUZ YA BAZEN. . . RABBİM AFFETSİN. . .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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küçük çocuğu bu şekilde imtihan eden tanrı ne kadar da yüce!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bizim memlekettende sürekli yüz gerdirme yarışı var mumyaya benziyorlar görsünlerde ibretlik alsınlar ne geliyosa garibe geliyor parası olan tabak bardak kırıyor allah şifa versinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Cok üzüldüm Allah sifalar versinCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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rabbim yardımcısı olsunCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Allah acil sifa versinCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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allah yardım etsin . bol sifalarCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Allah(cc) Şifalar Versin Bana Düşen Selamınaleykum Diyip Çıkmak Tüm Yorumcu Dostlara.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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ALLAH CC BÜTÜN HASTA KARDEŞLERİMİZE ŞAFİ İSMİYLE ŞİFA VERSİN AMİNCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Allah şifa versin..Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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:(Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır