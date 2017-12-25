Suratının Ortasındaki Tümör Basketbol Topu Büyüklüğünde, Acilen Ameliyat Olması Gerekiyor

14 yaşındaki Kübalı çocuk, suratının tam ortasındaki basketbol topu büyüklüğündeki tümör sebebiyle zamanla yarışıyor. Günden güne büyüyen tümör alınamazsa, Emanuel Zayas isimli çocuk hayatını kaybedecek. ABD'nin Florida şehrinde ameliyat olmayı bekeleyen çocuğun suratındaki timör yaklaşık 6 kilo ağırlığında.

SİVİLCE OLARAK BAŞLAMIŞ

Çocuğun tümörü zararsız bir tür olsa da büyüklüğü sebebiyle onu ölümle tehdit eder hale gelmiş durumda.

Mamut tümörü adı verilen tümör ergenlik çağına geldiğinde burnunun ucunda bir sivilce olarak başlamış ancak zaman içerisinde o kadar büyümüş ki nefes almasını ve yemek yemesini imkansız kılacak hale gelmiş. Emanuel'in boynu ağırlık yüzünden kırılmak riski taşırken tümör yüzünden boğulma ihtimali de var.

AMELİYAT 8-10 SAAT SÜRECEK

Talihsiz çocuk, 12 Ocak'ta Jackson Memorial Hastanesinde ameliyat masasına yatacak. Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi, oral ve maksillofasiyel cerrahi şefi Dr. Robert Marx, Emanuel'in poliostotik fibröz displazi adı verilen nadir bir bozuklukla doğduğını söyledi. Bu durum Emanuel'in vücudunun kemik yerine skar dokusu geliştirmesine sebep ve kolları, bacakları ve kafatasında kırıklar ve şekil bozuklukları oluşmasına neden oluyor.

Yapılcak operasyonun 8-10 saat arasında sürmesi beklenirken, ameliyata 4 cerrah katılacak. Ameliyat sonrası çocuğun çenesini yeniden yapılandırmak ve dişlerini değiştirmek için en az 2 ameliyata daha ihtiyacı olacak. Tümör kanser olmadığı için yayılma ihtimali bulunmamasına rağmen ağırlığı sebebiyle bir an önce çıkarılması gerekiyor.

MASRAFLAR İÇİN PARA TOPLANIYOR

Jackson Health Foundation'ın Uluslararası Çocuk Fonu programı, bağışlarla Emanuel'in ameliyat masraflarını karşılamayı umuyor