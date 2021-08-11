Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
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Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı

Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Tuncay Ertan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde denizde yüzerken sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Elvan Fırat Taşdöğen (46) için yazlıktaki komşuları anma töreni düzenledi, denize çiçek bıraktı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde denizde yüzerken sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Elvan Fırat Taşdöğen (46) için yazlıktaki komşuları anma töreni düzenledi, denize çiçek bıraktı.

Ankara'dan ailesiyle birlikte tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, geçen hafta cumartesi günü Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender K., iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti. Ender K.'nin kullandığı tekne, yaklaşık 50 metre mesafede yüzen 3 kişiden Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı. Denizde hareketsiz kalan Taşdöğen'e yakındaki bir teknenin sahibi yardım etti. Sahildeki vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Elvan Fırat Taşdöğen için ambulans çağırıldı. Kolu kırıldığı belirlenen Taşdöğen, kaldırıldığı Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.OLAY YERİNDE SAVCILIK KEŞİF YAPTIEnder K.'nin kullandığı sürat teknesine jandarma ekiplerince el konurken, Cumhuriyet savcısı ise bilirkişiler eşliğinde keşif yapıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.DENİZE ÇİÇEK ATTILARElvan Fırat Taşdöğen'in yazlıktaki komşuları, cumhuriyet savcısının yaptığı keşfin ardından, olayın gerçekleştiği sahilde buluştu. Üzerinde 'Elvan için adalet istiyoruz' ve 'Elvanımızı unutmadık' yazısı bulunan bir fotoğrafının yer aldığı, üstü çiçeklerle donatılan masa etrafında toplanan komşuları, kazaya neden olan şüphelinin serbest bırakılmasını tepki gösterdi. Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan, "Elim bir kaza sonunda hayatını kaybeden komşumuz için burada toplandık. Acımız çok büyük. Mahalle olarak, komşuları olarak, yakınları ve arkadaşları olarak. Allah böyle acıları kimselere yaşatmasın. Canımızı kaybettik, Elvanımızı kaybettik. Sorumsuzluğun, ihmalin sonunda bir cana mal oldu" dedi.'ADALETE GÜVENMEK İSTİYORUM'Elvan Fırat Taşdöğen'in komşusu Kemal Taşdelen, "Büyük bir acı yaşıyoruz. Bir insan ölüyor, öldüren katil bir gün olmadan içerden çıkıyor. Bir gün olmadan 24 saat geçmeden nasıl serbest kalır, böyle adalet olmaz, nasıl inanacağız bu adalete. Ben Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenmek istiyorum. Bir insan ölüyor bir gün bile kalmıyor" diye konuştu.

Ardından komşuları, Elvan Fırat Taşdöğen için denize çiçek bıraktı.


Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı
Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay Ertan

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Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı - Haberler
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