Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı

05.10.2019 18:11

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı.

Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen yarışlara, 10 kulüpten 27'si kadın 50 erkek olmak üzere 77 sporcu katıldı.

Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track branş sorumlusu Naci Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yarışlara milli takım kadrosundaki 19 sporcunun katıldığını belirterek, Türkiye'de bulunan en iyi "Short Track" sporcularının şu an Erzurum'da yarıştığını söyledi.

Korucu, Short Track branşı olarak Türkiye'de çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da yarışlar düzenlemekteyiz. İlkini Ankara'da yapmıştık, ikincisini de şimdi Erzurum'da yapıyoruz. Bundan sonra bu illerimizde 4 yarışmamız daha olacak. Yarışlar sonrası sporcularımız topladıkları puanlarla değerlendirilecek." diye konuştu.

Korucu, yarışlarda derece gösterenlere yarın madalya vereceklerini belirterek, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Kaynak: AA