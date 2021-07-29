Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu
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Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu

Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dün yapılan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesinde, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dün yapılan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesinde, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, değerleme raporları doğrultusunda muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün (TİB) ihalesi dün gerçekleştirildi.

İhale sürecinde şartname satın alan 16 yatırımcıdan 11'i bilgi odası sürecine dahil oldu ve süreç içerisindeki ilave bilgi taleplerini ve sorularını kuruma iletti. Son başvuru tarihinde idari belgelerini ve mali tekliflerini sunmak suretiyle 4 firma tarafından başvuru yapıldı.

Başvuru yapan katılımcılardan birisinin ihaleye katılım için teminat mektubu sunmadığı, idari belgelerinde de eksiklikler olduğu tespit edildi. Eksikleri tamamlamaları için kendilerine ek süre verildi. Bu süre içerisinde eksiklikler tamamlanmadığından şartname gereği satış komisyonunca anılan kuruluş ihale dışı bırakıldı. Diğer 3 teklif sahibinin idari belgelerinin ihale şartnamesine uygun olduğu tespit edilerek ihaleye alınmalarına karar verildi.

En yüksek teklif muhammen bedelin üzerinde kaldı

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi açık artırma aşamasına 28 Temmuz saat 14: 30'da, ihaleye iştirak eden 3 katılımcı temsilcilerinin huzurunda mali zarflar açılarak başlandı. Zarfların açılmasıyla katılımcılar tarafından 230 milyon lira, 325 milyon 575 bin lira, 327,5 milyon lira teklifler verildiği görüldü.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327,5 milyon lira üzerinden açık artırma aşamasına geçildi ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335,5 milyon lirayla en yüksek teklife ulaşıldı. İkinci en yüksek teklif ise 334,5 milyon lira oldu.

Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335,5 milyon lira 325 milyon liralık muhammen bedelin üstünde olduğundan Fon Kurulu kararıyla, ihale şartnamesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.

Söz konusu bakanlık ve kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale Fon Kurulunun nihai onayına sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin...
TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin...
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Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu - Haberler Ekonomi
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