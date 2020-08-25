Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi
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Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi

Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi Zabıta ekipleri kafeleri denetledi maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerini sıklaştırdı.

25.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:15

Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi

Zabıta ekipleri kafeleri denetledi maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerini sıklaştırdı. Ekipler kafeleri denetleyerek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaparken, işletmecilere kurallara uymaları uyarısında bulundu.

Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kafe işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Korona virüsle mücadelenin çok önem kazandığı bu günlerde Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla kentte kafelere yönelik denetim gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranılması konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, denetim için gittikleri kafelere ani baskın yaparak müşteri ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan kafe işletmelerine uyarıda bulunarak gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

"Korona virüs ile mücadelemiz ilk günkü gibi sürüyor"

Ekipler yaptıkları denetimleri yaka kamerası ile saniye saniye kaydederken, korona virüs ile mücadele çerçevesinde denetimlerin Sur ilçesinde aralıksız sürdürdüğünü belirten Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, mart ayı başından beri Türkiye'nin korona virüsle mücadelede çok iyi bir sınav verdiğini söyledi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla denetimlere pandemi süresince sıkı bir şekilde devam ettirdiklerini aktaran Güneş, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararı ile yapılan denetimlerde gerekli tedbirleri almayan işletmelere birinci denetimde uyarıyoruz, ikinci denetimde cezai işlem uyguluyoruz, üçüncü denetimde ise bir günlük kapatma cezası veriyoruz. Bu denetimlerimizde yaptığımız tüm uyarılara ve bir günlük kapatma cezası sonrası da işletme kurallara uymadığını tespit ettiğimizde bu kez 3 gün ve ardında da ruhsat iptal etme tutanağı tutuyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız korona virüs kurallarına uymalı"

Vatandaşların ve işletmecilerin kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Güneş, "Halkımızın ve kamuoyunun sağlığı belediyemizin önceliği arasındadır. Denetimlerimiz her gün rutin olarak sürmekte ve ekiplerimiz her gün mesai kavramı olmaksızın ilçemizin dört bir yanına intikal etmektedirler. Denetimler şeffaf yapılmaktadır. Denetimleri yaka kamerası ile saniye saniye kaybetmekteyiz. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi denetimler ve şeffaflık konusunda çok hassas davranmaktadır. Bizler de elimizden geldiği kadarı ile şeffaf olmaya çalışıyoruz. Her türlü itiraza ve itirazı değerlendirmeye açığız. Vatandaşlarımız korona virüs tedbirlerine ve kurallarına uymalıdır. Kendi sevdikleri ve toplumun sağlığı için kurallara uymalarını beklemekteyiz" diye konuştu.

Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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