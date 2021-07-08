Sur Yapı Marka AVM'den 3 motosiklet hediyeli kampanya
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Sur Yapı Marka AVM'den 3 motosiklet hediyeli kampanya

Sur Yapı Marka AVM'den 3 motosiklet hediyeli kampanya
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Sur Yapı Marka AVM, 3 adet Vespa Primavera hediyeli çekiliş kampanyası başlattı.

Sur Yapı Marka AVM, 3 adet Vespa Primavera hediyeli çekiliş kampanyası başlattı.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin katılmaya hak kazanacağı kampanya, yarın başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek.

Üç talihlinin 50 E5 2021 model Vespa Primavera'nın sahibi olacağı kampanyanın kazananları 16 Ekim'de Sur Yapı Marka AVM'de noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle belirlenecek.

Kampanya süresince ziyaretçiler ister alışveriş sonrası kampanya standında faturalarını ibraz ederek, isterse AVM'nin internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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