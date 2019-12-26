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Sur Yapı Marka AVM'de yılın haberlerini sunma imkanı

Sur Yapı Marka AVM içerisine kurulan gerçek haber stüdyosu sayesinde ziyaretçiler, yılın haberlerini sunarak spikerlik deneyimi yaşayabilecek.

26.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:02
Sur Yapı Marka AVM'de yılın haberlerini sunma imkanı

Yapı Marka AVM içerisine kurulan gerçek stüdyosu sayesinde ziyaretçiler, yılın haberlerini sunarak spikerlik deneyimi yaşayabilecek.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı Marka AVM, hem çocukların hem de yetişkinlerin katılabileceği yeni bir etkinlikle ziyaretçilerine spikerlik deneyimi yaşatıyor.

Bugün başlayan ve 29 Aralık'a kadar sürecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler, AVM içerisine kurulacak gerçek haber stüdyosunda yılın haberlerini sunarak performanslarını sergileyebilecek.

Kaynak: AA
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