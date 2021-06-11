Sur Yapı Marka AVM, ata sporu biniciliğe destek verecek
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Sur Yapı Marka AVM, ata sporu biniciliğe destek verecek

Sur Yapı Marka AVM, ata sporu biniciliğe destek verecek
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Sur Yapı Marka AVM, 12-13 Haziran'da gerçekleşecek Tabiat Endurance Yarışları müsabakasında ata sporu olan biniciliği destekleyecek.

Sur Yapı Marka AVM, 12-13 Haziran'da gerçekleşecek Tabiat Endurance Yarışları müsabakasında ata sporu olan biniciliği destekleyecek.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre şirket, ata sporuna destek verecek.

Bu çerçevede Sur Yapı Marka AVM, 22 bin metrekare alan üzerine konuşlanan Tabiat Binicilik Merkezi'nde gerçekleşecek Tabiat Endurance Yarışları müsabakasının 40 kilometre koşusuna kupa sponsoru olacak.

İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı ve 12-13 Haziran'da sabah saatlerinde başlayacak müsabakalar, Türkiye'nin en iyi binicilerini ve atlarını buluşturarak binicilik dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

Müsabaka, Türkiye Binicilik Federasyonu koordinasyonunda ve doğayla iç içe farklı parkur uzunluklarına sahip çeşitli kategorilerde gerçekleşecek.

Her yaşa uygun binicilik eğitimleri, geleneksel okçuluk faaliyetleri, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan tesis, ülke genelinde çok sayıda sporseveri buluşturacak.

Ata sporunu teşvik eden Sur Yapı Marka AVM, Uludağ'ın eteklerinde gerçekleşecek müsabakanın zafer kupasına adını yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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