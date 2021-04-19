Sur Yapı Antalya Projesi'nde 678 daire daha teslim edildi

Sur Yapı Antalya Projesi'nde daire teslimleri devam ediyor.

Sur Yapı Antalya Projesi'nde daire teslimleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle iskan işlemleri hızla tamamlanan ve geçtiğimiz ay şirket tarafından tamamlanıp Antepe A.Ş.'ye teslim edilen Park Etabı'ndaki E ve D parselindeki 10 blokta 678 dairenin daha anahtar teslimi yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen tören kapsamında daire sahipleri anahtarlarına kavuştu. Önümüzdeki günlerde ise 963 dairenin daha teslimi yapılacak.

Sur Yapı 8 milyar liralık yatırım bütçesiyle hayata geçirdiği Antalya projesinin ilk anahtar teslimleri 2020 Haziran ayında, A parsel 9 blokta 606 dairede gerçekleşmişti. Projenin kademeli olarak tamamlanan diğer parsellerinde de teslimler devam ediyor. Park Etabı'ndaki D ve E parselinin iskan işlemleri, geçtiğimiz ay Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'yla koordineli şekilde tamamladı. Antepe A.Ş.'ye teslim edilen D ve E parselindeki 10 bloktaki 678 dairenin anahtarları bugün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN TEŞEKKÜR

Pandemi nedeniyle sınırlı bir katılımcıyla sade bir şekilde gerçekleştirilen törene online katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Vatandaşlarımıza kira desteği vermeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan alt yapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Bugün 472 hak sahibinin evlerini teslim ediyoruz. Şimdiye kadar Antalya için taş taş üstüne koyan, emek veren, bu projeyi başlatan, yürüten herkese, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sur Yapı'nın kıymetli çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine teşekkür ediyorum. Proje son hızıyla devam edecek ve tüm hak sahibi vatandaşlarımız etap etap evlerine kavuşacaklar" dedi.

"SUR YAPI AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Teslimlerle ilgili bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas ise "Antalya'da inşa ettiğimiz yeni şehir adım adım gerçeğe dönüşüyor. Antalya projemizin ilk etabı olan Park Etabı'nın 606 daireden oluşan 9 bloklu A parselinde, 2020 Haziran ayında teslimlerle birlikte yaşamı başlatmıştık. E ve D parsellerindeki 472'si hak sahiplerinin olmak üzere toplamda 678 dairenin daha teslimiyle Sur Yapı ailemiz büyümeye devam ediyor. Bu parsellerdeki dairemizin geçtiğimiz aylarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile iskanlarını almıştık. Biz de dairelerimizi tamamlayıp Antepe'ye teslim ettik. Nihayet bugün, gerçekleştirilen törende daire sahiplerimiz evlerinin anahtarlarına kavuştu. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni daire sahiplerimize evlerinde sağlık ve huzur içinde yaşamalarını diliyorum" diye konuştu.

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Elmas sözlerine şöyle devam etti:

"İnşa sürecini hızla gerçekleştirirken hak sahiplerine verdikleri kira desteği için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, projenin tüm süreçlerinde destek olan başta Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere Antepe A.Ş.'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı çalışanlarına bu süreçte bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı