Sur Nüfus Müdürlüğü hafta sonu da hizmet verecek

Diyarbakır Valiliği, Sur İlçe Nüfus Müdürlüğünün 21 Şubat Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek 2020- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için Sur Nüfus Müdürlüğünün açık tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılmaması halinde değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunun alınması sağlanarak, geçici kimlik belgesi düzenlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin