Sur Mağdurları Evlerine Kavuştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda evleri kullanılamaz hale gelen aileler, çekilen kuranın ardından TOKİ tarafından yaptırılan konutlarına kavuştu.

Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürlüğünde düzenlenen kura törenine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, kamu kurum müdürleri ve sur mağduru aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başlayan programda bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, ihanet şebekelerinin ve onların iş birlikçilerinin imha etmek istedikleri, tahrip ettikleri, yok ettikleri eserleri, değerleri bir bir inşa ve ihya ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Sur'u Allah'ın izni ile yepyeni, çok daha güzel bir şekilde her alanda inşa ediyoruz. Huzur ve güven temin edildikten sonra, o günden bu güne yoğun bir gayretin, çabanın içerisindeyiz. Sur'da ve diğer alanlarda yaşanan olaylarda devlet olarak en büyük hassasiyetimiz, sivil vatandaşlarımızın bu eşlemlerden zarar görmemesiydi. Sadece eşya, kira ve dükkanındaki malı için bugüne kadar yaptığımız yardımlar 96 milyon 460 bin liraya ulaştı. Hz. Süleyman ve sahabeler makamından başlayarak terör örgütünün yaktığı yıktığı bütün camilerimizi kiliseler dahil bütün ibadet yerlerini en kısa zamanda tamamlayıp hizmete açıyoruz. Çabamız hem Diyarbakır'ı hem Sur'u her açıdan çok daha güçlü ve güzel kılmaktır. Bir bütün olarak Sur'a yaptığımız ve taahhüt ettiğimiz yatırımların toplamı yaklaşık 2 milyar lirayı aştı. Bugün anahtarlarını alacak ailelere de yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sur mağduru vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliğine gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Yapılan çekişilişlerin ardından TOKİ tarafından yaptırılan konutların 2. Kısmı olan 256 evin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. - DİYARBAKIR