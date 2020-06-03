Sur Kaymakamı Çiftçi'den, kurallara uyan çocuklara jest
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Sur Kaymakamı Çiftçi'den, kurallara uyan çocuklara jest

Sur Kaymakamı Çiftçi'den, kurallara uyan çocuklara jest Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, çocuklara bayrak, kek ve meyve suyu dağıtarak teşekkür etti Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçenin tarihi yerlerinde biri olan Anzele Parkında 0-18 yaş...

03.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:08

Sur Kaymakamı Çiftçi'den, kurallara uyan çocuklara jest

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, çocuklara bayrak, kek ve meyve suyu dağıtarak teşekkür etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçenin tarihi yerlerinde biri olan Anzele Parkında 0-18 yaş arasındaki çocuklar için etkinlik düzenlendi. Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, etkinlik kapsamında çocuklara Türk bayrağı, meyve suyu ile kek dağıttı.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmeleri kararlaştırılmıştı. Bu kararla birlikte Diyarbakır'da çocuklar sokağa çıkarken, merkez Sur ilçe Kaymakamlığı ve Sur Belediyesi, 0-18 yaş arasındaki çocuklar için bir dizi etkinlik yaptı. Etkinlikler kapsamında ilçesinin tarihi Anzele Parkında, zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske dağıtılırken, etkinliğe Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Ürün ile çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlikte Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi tarafından Türk bayrağı, meyve suyu ile kek dağıtıldı. Çocuklar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili çiftçinin bu jestine karşın teşekkür etti.

0-18 yaş arasındaki çocukların yaklaşık 3 aydır evlerinde olduğunu ve buna karşın kendilerine bir teşekkür nişanesi olarak böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, çocukların bu sabrına karşın kendilerine ve ailelerine teşekkür ettiğini söyledi.

"Çocuklara 3 aylık süre içerisinde kurallara uydukları için teşekkür ederim"

İlçemizde bulunan çocukların önemli oranda kurallara uyduğunu gözlemlediklerini belirten Çiftçi, "Bugün korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge çerçevesinde sokağa çıkma günleri ve bizlerde istedik ki çocukları mutlu edelim. Onlara bayrak, meyve suyu vererek bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunu yaparak bizler çocuklara teşekkürlerimizi ifade etmiş oluyoruz. Çünkü yaklaşık 3 aydır evlerindeler ve bu güzel hava ile bütün sıkıntılara rağmen kurallara olabildiğince uyuyorlar. Bugün biz hem Sur Belediyesi ve Sur Kaymakamlığı olarak bu çocuklarımıza teşekkür nişanesi olarak hediye dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki çocukların sokağa çıkma günlerinde de hem kurallara uymayı hem de farkındalık oluşturmak amacıyla bu tip aktivitelere devam edeceğiz. Ben hem çocuklarımıza hem de çocuklarımız velilerine bu 3 aylık süre içerisinde kurallara uydukları için ve dışarı çıkmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Tehlike geçmiş değil"

Sur ilçesinde alınan tedbirleri de sıralayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Sur ilçemizde korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık ve belediye olarak önemli tedbirler aldık. İlçemiz Diyarbakır'ın en yoğun yerlerinde birisidir ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu bir alan dolayısıyla tedbirlere uyma noktasında dikkat etmemiz gerekiyor. Tehlike geçmiş değil ve çocuklardan başlayarak büyüklere kadar herkesin bu işin farkında olması gerekiyor ve bu meseleyi ciddiye alması gerekiyor. Bugün itibariyle aldığımız kararla yarından itibaren Sur ilçemize bağlı Melikahmet ile Gazi Caddesi, PTT ve banka önleri ve İç Kalede bulunan Hz. Süleyman Camii çevresinde ilçe hıfzıssıhha kararı ile maskesiz dolaşma yasağı getirdik. İnşallah bütün vatandaşlarımızın kurallara uymaları, sağlıklarını korumaları ve sevdiklerinin sağlıklarını korumalarını istiyoruz. Çocuklarımıza da kurallara uydukları için teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliği içerisinde mücadele ettiğimiz sürece bu hastalığı yenmiş olacağız ve güzel günlere beraber kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

Sur Kaymakamı Çiftçi'den, kurallara uyan çocuklara jest

Kaynak: İHA

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