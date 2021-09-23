SUR KAYMAKAMI: AİLELERİN DESTANSI DİRENİŞİ, BÖLGEDEKİ İKLİMİ DEĞİŞTİRDİ

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 ailenin evlat nöbeti, 752'nci günde de devam ediyor. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Kaymakam Abdullah Çiftçi, bütün dünyanın gözü önünde devam eden ve bugüne kadar dünya üzerinde yapılmış en haklı, en kahramanca bir direnişi yaşadıklarını belirterek, "Bu destansı direniş, İnşallah bölgedeki iklimi değiştirdi, değiştiriyor ve bu annelerin yüreği, samimiyeti, gözyaşı, burada yakılan bu ateşi inşallah söndürmeye yetecek" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 752 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'DESTANSI BİR DİRENİŞ SERGİLİYORLAR'

Sur ilçesindeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte evlat nöbetinin yapıldığı eylem çadırını ziyaret eden Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ailelerin destansı bir direniş sergilediklerini söyledi. Bu ailelerin sadece kendi evlatları için değil, bu yolda kaybolmuş, istismar edilmiş bütün evlatlar adına ve bütün bölge halkı adına mücadele ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ailelerimiz evlatlarını istiyor. Doğurdukları, büyüttükleri, birçoğunu da üniversite çağına getirip bu memlekete, ülkesine, devletine, milletine faydalı birer birey olsun diye yetiştirdikleri evlatları maalesef terör örgütü PKK tarafından istismar edilerek ve duyguları köreltilerek alınmış, kaçırılmış. Bu aileler de, destansı bir direnişle evlatlarını geri istiyorlar. Bu direniş her türlü takdirin üzerindedir. İstiyorlar ki artık insanlar üniversitelere gitsin, devletine, milletine, ailesine, topluma, dünyaya hayırlı nesiller yetiştirsin ve bu yetiştirdikleri nesiller, birilerinin, PKK'nın ve diğer örgütlerin elinde heba olup gitmesin. Aslında bu destansı direniş, inşallah bölgedeki iklimi değiştirdi, değiştiriyor. Bu annelerin yüreği, samimiyeti, gözyaşı, burada yakılan bu ateşi İnşallah söndürmeye yetecek. İnsan olan, insanlık duygusu olan, insani ve ahlaki değer noktasında değeri olan herkesin bu mücadeleyi desteklemesi lazım. Bu destansı mücadelelerini tebrik ediyorum, sabırlarını ve kararlı mücadelelerini tebrik ediyorum. İnşallah neticesinde tüm aileler evlatlarına sağ salim kavuşacak."