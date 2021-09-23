Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek - Haberler
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Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek Kaymakam Abdullah Çiftçi: "Annelerin yüreğinden çıkan o güçlü ses terör örgütünü yenmeye yetecektir" Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorda dağa kaçırıldığı iddia eden aileleri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Sur İlçe...

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek

Kaymakam Abdullah Çiftçi : "Annelerin yüreğinden çıkan o güçlü ses terör örgütünü yenmeye yetecektir"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorda dağa kaçırıldığı iddia eden aileleri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Diyarbakır anneleri evlat nöbetine evlatları gelene ve terör örgütü diz çökene kadar devam edecek. Annelerin yüreğinden çıkan o güçlü ses terör örgütünü yenmeye yetecektir" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 752'inci gününde de sürerken, Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, eylem yapan aileleri ziyaret etti. Evlat nöbetindeki aileleri beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürleriyle ziyaret eden Kaymakam Çiftçi, ailelerle kaldıkları çadırda tek tek görüşerek çocuklarının nasıl dağa kaçıldığına ilişkin bilgi aldı.

"Bu direniş çok önemli ve anlamlı"

Ziyaretin ardından ailelerle birlikte HDP il binası önünde açıklamada bulunan Kaymakam Çiftçi, 752 gün dünyanın gözü önünde devam eden, haklı ve kahramanca bir direniş yaşandığını belirterek, "Aileler birçok algıyı yıkıyorlar. Terör örgütü sadece anne ve babaların evlatlarını almadı. 2,5 yıldır belediyeye vekalet ediyorum. Belediye imkanlarının da nasıl istismar edildiğini, örgütün emrine verildiğini bizzat yaşıyor ve görüyorum. Dolayısıyla bölge insanına hizmet etmesi gereken paralar terör örgütlerinin emrine gönderildi. Bugüne kadar bölge insanı maddi ve manevi olarak istismar edildi. Bu direniş çok önemli ve anlamlı. Diyarbakır anneleri evlat nöbetine evlatları gelene ve terör örgütü diz çökene kadar devam edecek. Annelerin yüreğinden çıkan o güçlü ses terör örgütünü yenmeye yetecektir" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Kaymakam Çiftçi ve beraberindeki bölgeden ayrılırken, aileler ise nöbetlerini sürdürdü.

Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek

Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek

Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek

Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek
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Haber: Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi'den evlat nöbetindeki ailelere destek - Haberler
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