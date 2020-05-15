Sur'da terörden zarar gören 20 eser yeniden ayağa kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sur'da terörden zarar gören 20 eser yeniden ayağa kaldırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören 20 eseri, 60 milyon lira harcamayla restore ederek yeniden ayağa kaldırdı.

Sur'da terörden zarar gören 20 eser yeniden ayağa kaldırıldı
15.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:12

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören 20 eseri, 60 milyon lira harcamayla restore ederek yeniden ayağa kaldırdı.

Sur'da 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Adem Erdur'un şehit olduğu saldırının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu" 103. gününde, 9 Mart 2016'da başarıyla tamamlandı.

Teröristlerin saldırısı sonucu tahrip olan tarihi ilçenin yeniden güzel günlerine dönmesini sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklar ile birçok kurum, hummalı çalışma içine girdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de terörden zarar gören eserleri restore etmek amacıyla kolları sıvadı.

Bu kapsamda Hüsrevpaşa, Parlı, Nasuh Paşa, Kadı, Sefa, Ulu, İbrahim Bey, Fatihpaşa ve Arapşeyh camileri, Protestan Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Hasırlı Mescidi'nin de aralarında yer aldığı 20 eserin restorasyonu tamamlandı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısında önemli eserlerin zarar gördüğünü belirtti.

Bunların başında ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi'nin geldiğini ifade eden Evsen, bu yapının çok sembolik bir değeri bulunduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ı fetheden Bıyıklı Mehmet Paşa'dan sonra kentin ikinci valisi Hüsrev Paşa'nın isminin verildiği caminin de zarar gördüğünü anlatan Evsen, zarar gören yapılar arasında cami, medrese, kilise ve hanlar ile çok sayıda evin bulunduğunu söyledi.

Evsen, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, daha önce projesi bulunan eserlerin restorasyonlarına hemen başlandığını belirterek, "Projesi olanlar konusunda sorun yaşamadık. Ama projesi olmayanların yeniden projeleri hazırlandı. Kuruldan gerekli onay alındıktan sonra restorasyona başladık." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın ülkenin önemli medeniyet şehirleri arasında bulunduğunu, aynı zamanda çok kültürlü bir kent olduğunu vurgulayan Evsen, şehrin bütün eserleriyle çok zengin bir kimliği ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Hüsrevpaşa Camisi'ni cemaatiyle buluşturmak istiyoruz"

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 60 milyon lira maliyetle yapıldığını anlatan Evsen, şunları kaydetti:

"Hüsrevpaşa Camisi'nin de restorasyonu tamamlandı ve açılışa hazır. Böylelikle Sur'da terörden zarar gören bütün eserlerimizin restorasyonu bitti. Terörden çok ciddi zarar gördük. Şimdi de dünyayı teslim alan bir koronavirüs belası var. İnşallah bunu da atlatırsak burada ilk cuma namazını da kılmayı düşünüyoruz. Hüsrevpaşa Camisi ciddi zarar görmüştü. Projesi hazırlandı. Kuruldan geçti. Çatıdan başlayarak kurşunların hepsini değiştirdik. Esaslı bir restorasyon gerçekleştirildi. Dokuya uymayanlar arındırıldı. Çevre düzenlemesi yapıldı. Bu cami çok önemli, külliye şeklinde yapılan bir yer. İçerisinde cami ve medrese var. 1980'lere kadar vakıflar öğrenci yurdu olarak hizmet vermiş. Sonra eski dokusu olan camiye dönüştürülmüş."

Evsen, camide 2015'ten bu yana ibadet edilemediğini belirterek, "Bu eseri cemaatiyle buluşturmak istiyoruz. Bu güzel eserlerimizi halka açmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinan Özen Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sur'da terörden zarar gören 20 eser yeniden ayağa kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:31:02. #1.14#
title