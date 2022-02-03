Sur'da inşa edilen ticari alanlar sahiplerini bekliyor

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde kent mimarisine uygun olarak inşa edilen ve yapımı tamamlanan 52 iş yeri 10 Şubat'ta düzenlenecek müzayedenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Sur ilçesine bağlı Yenikapı Mahallesi'nde yapımına başlanan projede, taşınmazlar geleneksel Diyarbakır mimarisine uygun olarak inşa edilmeye devam ediyor. Proje kapsamında Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi içerisinde 20 bin 630 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar oluşturuldu. Emlak Müzayede, yapımı tamamlanan 52 iş yerini davet usulü ile açık artırmada kiralamaya sunacak. Projede ulusal markalarla Diyarbakır'a değer katmış yerel markaların buluşacağı ve yeni bir turizm bölgesi haline gelmesi beklenen iş yerleri, 10 Şubat'ta saat 13.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ya da internetten yapılacak katılımla açık artırmada kiralanarak hizmet vermeye başlayacak. Yöresel ve yerel el sanatları, giyim ve hediyelik eşya ile yöresel gıda, baharat, kuruyemiş, kuyumculuk, kafe, kitap kafe, aksesuar, bijuteri, gastronomi sektörü ve bunun yanında ulusal markalar, oluşturulan alanda ilçe ekonomisine katkı sunacak. Kent esnafının yoğun ilgi göstermesi beklenirken, kiralama yapmak isteyenler, ihale öncesi proje içinde kurulan tanıtım ofisine gidip bilgi alabilecek.

'ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda gümüşçülük yapan Ali Sait Özkal, yapılan iş yerlerini çok beğendiğini belirterek, "Bana davet geldi. Ben de bakmaya geldim. Gayet güzel. Özene özene yapılmış. Burası turizmin gözbebeği olduğu için çok da iyi oldu. Eski Sur'dan çok daha güzel olmuş. Hasanpaşa Hanı'nda 46 yıldır esnaflık yapıyorum. Burada antika üzeri, gümüş, halı, kilim üzerine güzel bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Sur ilçesinde çantacılık yapan Alaattin Çavuş, "Buraya geldim. Müzayede için müracaatta bulunacağım. Diyarbakır'ın turizmine büyük bir katkı sağlayacak bir yerdir. İnşallah ben de talep etmeye geldim. Burası Diyarbakır'ın kalbi olacak. Turizme de büyük bir katkı sunacak. Diyarbakır'ın çehresi değişecek" diye konuştu.