Sur'da alternatif ürün olarak yetiştirilen çileğin hasadı başladı Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahmut Akbaş'ın katılımıyla ilçede alternatif ürün olarak yetiştirilen organik çilek hasadına başlandı.

Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahmut Akbaş'ın katılımıyla ilçede alternatif ürün olarak yetiştirilen organik çilek hasadına başlandı.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin desteğiyle Antalya'da yerinde yapılan gezi ve eğitimlerle ilçede çilek yetiştiriciliği denemesinde başarı sağlandı.

Hasada ilişkin konuşan Akbaş, hububat yetiştiriciliği ile bilinen ilçede alternatif ürün olan ilk çalışmalarında çileğin öne çıktığını söyledi.

Çilek yetiştiriciliğinde çiftçilerin hevesli olduğunu vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Organik sofralık çilek hasadı yapıyoruz. Bundan sonra hedefimiz ilçemizde çilek yetiştiriciliğini geliştirerek çiftçilerimizin ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirmesini sağlayarak çiftçilerimizi daha ileriye taşımak. Sur ilçemizi bundan sonra yeni ürünlerle tanıştırmanın hedef ve gayreti içerisindeyiz."

Hasat yapan çiftçiler ise bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, katkılarından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA