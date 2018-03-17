Sur'da Açılış ve Temel Atma Töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Diyarbakır bundan sonra herkesin gelip, uğradığı bir yer olacak. Şimdiye kadar mağdur olmuş kardeşlerimizin yüzleri gülmeye başlayacak." dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temelinin atılması, yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı nedeniyle Melik Ahmet Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1,5 yıl önce verdiği talimatı hatırlattı.

"Cumhurbaşkanımız bana, 'Kayseri milletvekilisin ve bakanımızsın, 21 yıl belediye başkanlığı yaptın. Diyarbakır'a git, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sar. Teröristlerin, eşkıyaların ne kadar yaktığı yıktığı yer varsa, yeniden yap, o kardeşlerimize dağıt, onların gönüllerini ve dualarını al.' dedi." diyen Özhaseki, o günden bu yana sık sık Diyarbakır'a geldiğini aktardı.

Özhaseki, kente Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu ne kadar kente geliyorsa Diyarbakır'a o kadar gelip gittiğini dile getirerek, kentteki ve ilçedeki bütün sokakları gezdiğini ve sıkıntıları tespit ettiğini belirtti.

Bakan Özhaseki 10 eylem planı açıkladıklarını ve 8'ini bitirdiklerini ifade ederek bugün de aylardır emek verdikleri 3 bin iş yerinin açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda eşkıyaların yakıp yıktığı yerleri, o bizim bildiğimiz geleneksel taş evleri ihya etmek için bugün buradan bismillah diyerek başlıyoruz. Değerli Cumhurbaşkanım; burada yaptığımız evleri yine hak sahiplerine, burada oturan insanlara vereceğiz. Buraya gelip gayret ettiğim günden beri PKK'nın siyasi uzantıları hep şunu söylediler: 'Ankara'dan gelecekler, sizlerin evlerinizi yıkacaklar, zenginlere peşkeş çekecekler, orada iş merkezleri yapılacak'. Bugün yalanları bir kez daha ortaya çıktı. Sizin talimatlarınızla inşallah bin 500 evi en kısa sürede bitireceğiz ve kardeşlerimize, evi yıkılan herkese burada dağıtacağız inşallah. Anlaşma oranlarımız yüzde 80'lerde. Anlaşamadığımız yüzde 20 civarındaki kardeşimizin de evlerini yapıp, teslim edince Allah'ın izniyle buradaki yaraları sarmış olacağız. Diyarbakır bundan sonra herkesin gelip, uğradığı bir yer olacak. Şimdiye kadar mağdur olmuş kardeşlerimizin yüzleri gülmeye başlayacak."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da Diyarbakır'a hizmet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın bugün tarihi bir gün yaşadığını anlatan Güzeloğlu, "Milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı, ümmetin ufku liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sur'da, İçkale'de Diyarbakırlı hemşehrilerimizle tarihi bir coşkuya tanık oluyoruz. Sizlerin Diyarbakır'a verdiği önemi, değeri, bölge insanının geleceğe yönelik hizmetlerini biliyoruz." diye konuştu.

Diyarbakırlıların mutluluğunun yüzlerden okunduğunu anlatan Güzeloğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente vereceği müjdelerin, açacağı eserlerin Diyarbakır'a verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.