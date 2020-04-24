Sur'da 682 aileye yardım Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 682 aileye yardım yapıldı.

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 682 aileye yardım yapıldı.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi başkanlığında, çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Sur SYDV, ilçe halkına yönelik ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırıyor.

Kaymakam Çiftçi, mesai kavramı gözetmeksizin, vardiyalı bir şekilde, vatandaşlara çok yönlü hizmetler sunduklarını belirtti.

İlçede ekiplerin 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu ifade eden Çiftçi, "Sokağa çıkması kısıtlanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmaması ve maaşlarını çekememesi sonucu 361 vatandaşımızın maaşı, ilgili kurumlardan çekilerek mutemetler aracılığıyla evde teslim edilmiş durumda." dedi.

Vefa Destek Grubu'na gelen çağrılarda 682'ye yakın aileye gıda kolilerinin teslim edildiğini bildiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Vakfımızca 11 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar toplam 682 haneye 271 bin 700 lira nakdi yardım yapıldı. Vakfımızın öncülüğünde Sur Kızılay Derneği'nin katkılarıyla her gün 62 aileye öğlen ve akşam yemekleri olmak üzere, sıcak yemek dağıtımı yapılmaktadır. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde muhtarlarımız aracılığıyla 5 bin adet ekmek dağıtımı gerçekleştirilmekte."

Kaynak: AA