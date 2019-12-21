Sur Belediyesine görevlendirme

21.12.2019 08:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:32

Terör soruşturması kapsamında HDP'li belediye başkanı Feyme Filiz Buluttekin görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

Buluttekin'in, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'na istinaden Bakanlığın 20 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu uyarınca Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA