Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak
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Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Wuhan, Sur

Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak

Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak Diyarbakır'ın Sur ilçesine yarından itibaren araç girişleri 08.00 ile 18.00 saatleri arasında yasaklandı.

08.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40

Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesine yarından itibaren araç girişleri 08.00 ile 18.00 saatleri arasında yasaklandı. Vatandaşların ilçeye girişleri de kontrollü sağlanacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın en bölgesi olan Sur ilçesine yarından itibaren araç girişleri sabah 08.00 ila akşam 18.00 arasında yasaklandı. İlçede 4 kontrol kontrol noktası oluşturularak girişler kontrollü olarak sağlanacak. İlçe girişinde ticaret, lojistik faaliyetler dışındaki araçların girişleri yasaklanırken, Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulacak.

Yine Sur ilçesinde Nebi Cami, Balıkçılarbaşı, Urfakapı ve Kervansaray'da yaya kontrol noktaları oluşturulacak. 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar ve 20 yaş altındaki gençlerin girişlerine izin verilmeyecek. Diğer vatandaşların ise ateşleri ölçüldükten sonra girişlerine izin verilecek.

İlçede ayrıca tüm hurdacılık faaliyetleri durdurulup seyyar satışlara da izin verilmeyecek.

Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak

Kaynak: İHA

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Sur'a araç girişleri yasaklandı, vatandaşların girişi kontrollü sağlanacak
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