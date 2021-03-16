Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi
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Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi

16.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:11
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi

RİZE'de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu.

RİZE'de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. 'O bana zimmetli' diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi.

Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, 'O bana zimmetli' diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı. Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi.O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.


Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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