Süpürgeci Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu
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Süpürgeci Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu

Süpürgeci Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu Kaldırım taşları arasındaki sigara izmaritlerini böyle çıkardı O anların yer aldığı fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu kaldırım taşlarının arasına sıkışan...

Süpürgeci Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu
17.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:02

Süpürgeci Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu

Kaldırım taşları arasındaki sigara izmaritlerini böyle çıkardı

O anların yer aldığı fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini elleri ile topladı. O anların yer aldığı fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşılınca temizlik görevlisi gönüllerde taht kurdu. Binlerce beğeni ve yorum alan temizlik görevlisi büyük taktir topladı.

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'nde süpürgeci olarak görev yapan Cevat Gençoğlu sokakta yaptığı temizlik çalışması sırasında kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini eğilerek elleri ile çıkardı. O anların yer aldığı fotoğraf kareleri bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca Gençoğlu, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürece binlerce beğeni ve yorum alan Gençoğlu, herkesin gönlünde taht kurdu. Gençoğlu, büyük taktir topladı. Bir fotoğraf karesi ile Türkiye'nin gündemine gelen Gençoğlu, yaşadıklarını ve o anları şöyle anlattı: "10 yıldır işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. O gün sigaralar çıkmadı bende elimle çıkardım. Normalde süpürerek çıkıyor. Çıkmadığı zamanlarda elimle ya da başka şekilde çıkarıyorum."

"Yani görenlerin hepsi bayıldı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da yaşanılanların ardından hemen Cevat Gençoğlu ile telefonda görüştü. Başkan Arısoy, telefon görüşmesinde kendisini tanıtarak nasıl olduğunu sordu. Gençoğlu'nun kaç yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nde çalıştığını soran Başkan Arısoy, "Çok hoşumuza gitti. Ben ömrümce hakikaten her işi severek yaptım. Senin de o yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Arayıp sesini duyayım bir tebrik edeyim dedim. Yani görenlerin hepsi bayıldı. Bizi çok mutlu ettin. Ne diyeceğimi bilmiyorum Cevad kardeşim. Allah yardımcın olsun" şeklinde konuştu.

"Bu benim telefonum bir isteğim arzun olursa beni ara"

Başkan Ömer Arısoy, Gençoğlu'nun 30 yaşında olduğunu ve evlenmediğini söylemesi üzerine "Seni derhal evlendirmemiz lazım bak haberin olsun. Bu benim telefonum bir isteğim arzun olursa beni ara. Çok tebrik ediyorum gözlerinden öpüyorum" dedi.

Süpürgeci Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu

Kaynak: İHA

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