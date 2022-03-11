Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı - Haberler

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Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika habere göre Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştıSAKARYA Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

SAKARYA Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi üzerindeki Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süpürgecide çalışan N.B. ile aralarında husumet bulunan M.K. tartışma yaşadı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması neticesinde M.K. belinden çıkardığı silahla N.B.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

Ticaret, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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