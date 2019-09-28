Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı

28.09.2019 18:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "görevli memura direnme" suçundan arama kararı bulunan K.K'nin (30) kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polisin kendisini takip ettiğini fark eden şüpheli, Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli, gözaltına alındı.

Yakalanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA