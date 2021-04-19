GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltın alındı.

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltın alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Bir şüphelinin banyo giderine döktüğü uyuşturucu maddenin ise, elektrikli süpürge kullanılarak ele geçirildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde önceden belirlenen bir adrese yapılan şafak operasyonunda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın anında, bir şüpheli banyonun su giderine uyuşturucuyu dökmesi üzerine, polis ekipleri elektrikli süpürge kullanarak 70 gram bonzaiyi ele geçirdi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira paraya da el konuldu. Soruşturmayı sürdüren ekipler, zanlılarla bağlantılı şüpheliyi 28 şüpheliyi daha yakaladı. Diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise yarım kilo esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8 mermi ve hassas terazi ele geçirildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Nikos Dendias Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:24:50. #1.16#

title