Şüphelinin Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı

Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği ancak kaçan şüphelinin attığı poşette, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri üç kişiyi durdurmak istedi.

Bu sırada şüphelilerden biri, elindeki poşeti de atarak kaçmaya çalıştı.

Şüphelinin attığı poşeti inceleyen polis, 210 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bu arada ekiplerin takip ettiği şüpheli H.A. (19), kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.