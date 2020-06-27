Şüphelilerin evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
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Şüphelilerin evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Büyükçekmece'de 3 şüphelinin bir evden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

27.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:21

Büyükçekmece'de 3 şüphelinin bir evden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, saat 04.50 sıralarında Ulus Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki bir binanın otoparkına gelen, yüzlerinde koronavirüs salgını nedeniyle takılması zorunlu maske bulunan 3 şüpheli, çevrede keşif yaptı.

Şüphelilerden 2'si otoparkta beklerken diğeri binanın giriş katındaki evin penceresinden içeri girdi. Bu sırada ev sahibiyle karşılaşan şüpheli, pencereden atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık girişimleri güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Manşet

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