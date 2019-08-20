20.08.2019 02:12

Şüpheliler polisten kaçmak için önce araçlarını sonra valizlerini bıraktılar

DÜZCE - Sakarya'nın Karasu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan 2 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçamayacaklarını anlayan bir kadın ve bir erkek kullandıkları otomobili Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde bırakarak kaçtılar. Yanlarına aldıkları valizi de yol kenarına atan iki kişi daha sonra ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.

Olay; gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat G. ve Melike Y. İsimli iki kişi Bursa'dan kiraladıkları 16 LUR 60 plakalı otomobille önce Düzce'ye daha sonra da Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne gittiler. Burada gasp olayına karışan Murat G. ve Melike Y. Daha sonra D-100 Karayolunu kullanarak Düzce'ye doğru harekete geçtiler. Bu esnada gasp ettikleri kişilerin polise haber vermesi üzerine polis ekipleri peşlerine takıldı. Polis ekiplerinden kaçamayacaklarını anlayan Murat G. ve Melike Y. Otomobillerini Düzce'nin Çilimli İlçesi'ne doğru çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Polisten kaçamayacaklarını anlayan Murat G. ve Melike Y. otomobili Çilimli İlçesi Ulucami Mahallesi Suratoğlu Sokak mevkiinde terk ederek yanlarına aldıkları valizle kaçmaya başladılar. Valizi de ileride yol kenarına bıraka Murat G. ve Melike Y. ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdiler. Yol kenarındaki valizi olay yeri ekipleri incelerken valizden spor ayakkabıları, yastık, dizüstü bilgisayar çıktı. Valiz ve otomobil detaylı incelenmek üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri Murat G. ve Melike Y.'nin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA