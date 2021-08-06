Şüpheli yolcunun üzerinden eroin çıktı
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Şüpheli yolcunun üzerinden eroin çıktı

Şüpheli yolcunun üzerinden eroin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir yolcu otobüsünü durdurarak incelemelerde bulunan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri yolcunun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.

Adıyaman'da bir yolcu otobüsünü durdurarak incelemelerde bulunan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri yolcunun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 10. kilometrede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsü durduruldu. İncelemelerde bulunan polis ekipleri R.K. isimli bir yolcunun durumundan şüphelenerek üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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