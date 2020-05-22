Şüpheli Telefonun Kilit Ekranına Bakan FBI Yasa Dışı İşlemle Suçlanıyor Apple ile yaşadığı sorunlar ile sık sık gündeme gelen FBI, cihazlara erişim için bir arka kapı yetkisi alamadığından sorunları

Apple ile yaşadığı sorunlar ile sık sık gündeme gelen FBI, cihazlara erişim için bir arka kapı yetkisi alamadığından sorunları kendi başına halletmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir şüphelinin akıllı telefonunun kilit ekranına göz atan istihbarat servisi, yasalara göre yasa dışı işlem yapmakla suçlanıyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Kilit Ekranına Bakılamaz

Bir tutuklama sırasında şüpheliye ait akıllı telefonun kilit ekranının fotoğrafını çeken FBI, açılan dava sonrasında önemli bir sorun ile karşı karşıya kalabilir. Seattle'da yer alan bir bölge mahkemesine taşınan olayda Yargıç Hohn Coughenour, kilit ekranından kanıt toplamanın bir arama işlemi olduğunu, bunun ise bir arama emri olmadan yapılamayacağını ve yasaları ihlal ettiğini vurguladı.

FBI tarafından daha öncesinde atılan benzer adımlar da mahkemeye taşınmıştı. Örneğin istihbarat servisinin biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini zorlama yöntemi ile kullanarak cihaza giriş yaptığını duymuştuk. Nitekim bu durum için de davalar açılmış ve mahkeme, bu durumun yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Mevcut durumun nasıl sonuçlanacağı hakkında belirsizlikler sürüyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.