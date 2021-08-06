Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aleyna Çakır'ı ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı iddia edildikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı.

Aleyna Çakır'ı ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı iddia edildikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Mamak ilçesinin Akdere semtindeki bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alınırken, Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı.

Vücudunda herhangi bir kesici ize rastlanmadı

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Hankulu'nun herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'ndan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esra Hankulu'nun komşusundan Ümitcan Uygun açıklaması: Apartmana girip çıkarken görsem tanımam bile
Esra Hankulu'nun komşusundan Ümitcan Uygun açıklaması: Apartmana girip çıkarken görsem tanımam bile
Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki kadın, sabah yatağında ölü bulundu
Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki kadın, sabah yatağında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şevval Şahin Gülben Ergen
Spor Muslera Eda Erdem Fatih Terim Rıza Kayaalp Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:21:34. #1.15#

title