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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde durumundan şüphelenip durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde durumundan şüphelenip durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanımına geçit vermiyor. Ekipler, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında uygulama yaptı. Huzurlu sokaklar ve terör uygulaması kapsamında icra edilen devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen İ.İ. isimli şahıs durduruldu. Şahsın üst aramasında 4 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 adet Lyrica hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı olan payp ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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