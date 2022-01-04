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Şüpheli şahsın üzerinden metamfetamin çıktı

Şüpheli şahsın üzerinden metamfetamin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden ve İzmir'de kaldığı otel odasında toplam 445 gram metamfetamin ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden ve İzmir'de kaldığı otel odasında toplam 445 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde 4,91 gram metamfetamin maddesi bulundu. Şahsın İzmir'de kaldığı otel odasında, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan aramada ise 5 parça halinde 445,8 gram metamfetamin maddesi,1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MANİSA

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