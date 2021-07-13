Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi

Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphelendikleri kişi üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphelendikleri kişi üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Osmangazi Sokakta polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen E.T.'nin yapılan üst aramasında zoraki kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Şüpheli E.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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