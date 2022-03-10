Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu - Haberler

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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu

Eskişehir'de şüpheli bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şüpheli bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma düzenlendi. Çalışma kapsamında E.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 5,69 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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