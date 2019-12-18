Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

18.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00

Gaziantep'te şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramalarda satışa hazır vaziyette 6 fişek halinde metafetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın yapılan sorgusunda ise güveni kötüye kullanma suçundan da arandığı tespit edildi.



Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA