Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

18.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

'te şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahinbey İlçe ekipleri, M.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramalarda satışa hazır vaziyette 6 fişek halinde metafetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın yapılan sorgusunda ise güveni kötüye kullanma suçundan da arandığı tespit edildi.


Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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