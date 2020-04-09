Şüpheli şahsın üzerinde 94 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Şüpheli şahsın üzerinde 94 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir araç içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada 94 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

09.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:23
Şüpheli şahsın üzerinde 94 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir araç içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada 94 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Atakent Mahallesi'nde 1 şüphelinin aracında uyuşturucu madde taşıdığının bilgisini alan jandarma ekipleri, bahse konu aracı takibe aldı. Bir süre takip ettikten sonra aracı durdurarak arama yapan ekipler, şüpheli şahısta 94 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından 1 kişi jandarmadan, diğer şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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