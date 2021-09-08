Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
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Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devriye görevi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devriye görevi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de devriye gezen bekçiler şüphelendikleri bir şahsa dur ikazında bulundu. Kaçmaya başlayan şahıs kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Şahsın üzerinde yaptıkları aramada bir poşet esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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