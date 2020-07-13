Şüpheli şahsın kimliği sahte çıktı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde üzerinde sahte kimlik çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde üzerinde sahte kimlik çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları bir kişinin kimlik bilgilerini kontrol ettiklerinde şahsın kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada gerçek adının M.Y (45) olduğu tespit edilen şahsın, Y.K adına düzenlemiş sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahsın sorgulamasının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA