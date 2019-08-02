Şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüpheli şahsın iç çamaşırında 57 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA