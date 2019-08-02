Şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu çıktı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüpheli şahsın iç çamaşırında 57 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
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