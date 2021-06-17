Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı
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Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı

Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, çeşitli suçlardan aranan bir şahsın evine operasyon yapıldı.

Malatya'da, çeşitli suçlardan aranan bir şahsın evine operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 11 gram kubar esrar, bin 850 kök hint keneviri ve 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde ikamet eden ve "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 3 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın bahçesinde ve evinde arama gerçekleştirdi. Jandarma tarafından yapılan arama neticesinde evin farklı noktalarında 11 gram kubar esrar, bin 850 kök hint keneviri ve 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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