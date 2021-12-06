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Şüpheli şahsın avucundan 3 adet sikke çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli şahsın avucundan 3 adet sikke çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği şahsın üzerinden Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet sikke ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği şahsın üzerinden Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet sikke ele geçirildi.

Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında önleyici kolluk devriyesi faaliyetini yürüten Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri Y.T. (28) isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kaba üst aramasında avucunun içerisinde tuttuğu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili nöbetçi savcılık talimatıyla 3 adet sikke muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs ise ifadesinin alınması için Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, el konulan sikkeler incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. - MANİSA

Şüpheli şahsın avucundan 3 adet sikke çıktı

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