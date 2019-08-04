Şüpheli şahıstan uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu maddesi ile silahla ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Şahsın gerçekleştirilen üst aramasında 2 paket halinde toplam ağırlığı 10 gram esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait fişek ve 3 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA