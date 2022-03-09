Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Haberler

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Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda B.M. isimli bir kişi yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2,29 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet şarjör ve 8 adet mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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