Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu

16.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:36
Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda sokak üzerinde şüpheli bir şahsın olduğunu belirledi. Durdurulan N.G.'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar bonzai ve eroin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahıs sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:51:11. #1.16#
title