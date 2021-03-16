Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
16.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:36
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda sokak üzerinde şüpheli bir şahsın olduğunu belirledi. Durdurulan N.G.'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar bonzai ve eroin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahıs sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı